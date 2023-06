Lionel Messi eleito melhor jogador estrangeiro da Ligue 1

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lionel Messi, ex-avançado do PSG, foi eleito melhor jogador estrangeiro da Ligue 1. Ainda que ausente do onze do ano da liga francesa, o argentino de 36 anos acabou por vencer a nomeação na sua segunda e última temporada ao serviço dos parisienses, sucedendo a Lucas Paquetá.

Nos 32 jogos em que participou, o alviceleste marcou em 16 ocasiões e assistiu o mesmo número de vezes.

Depois de chegar ao emblema parisiense em 2021, Lionel Messi decidiu agora à Major League Soccer (MLS) e assinou pelo Inter Miami, atualmente 15.º e último classificado da Confederação Este.