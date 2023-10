Marine Le Pen acusa Benzema: «Tem claramente uma simpatia pelo islamismo mais radical»

Marine Le Pen acusou Benzema de ter uma "simpatia pelo islamismo radical". As palavras da ex-candidata à presidência francesa surgiram depois de o ministro do interior de França ter afirmado: "Benzema tem ligações notórias com a Irmandade Muçulmana".No domingo, Karim Benzema publicou na rede social ‘X’ uma mensagem de apoio aos habitantes de Gaza: "As nossas orações vão para o povo de Gaza, mais uma vez vítima de bombardeamentos injustos que não poupam nem mulheres nem crianças".Na segunda-feira, na sequência da publicação, Gérald Darmanin em entrevista ao canal de televisão ‘CNews’,"Tem ligações notórias com os irmãos muçulmanos".Questionado depois pela ‘RMC’, o ministro do interior explicou: "Há vários anos que observamos que as posições assumidas por Benzema estão a ir em direção a um Islamismo 'duro', que consiste em difundir as normas islâmicas em diferentes áreas da sociedade, nomeadamente no desporto. O avançado recusou cantar a Marselhesa com a seleção francesa e fez proselitismo nas redes sociais em torno da fé muçulmana".Marine Le Pen, ex-candidata à presidência francesa, falou sobre o assunto num programa da ‘RMC’: "Não tenho as informações precisas de Gérald Darmanin, mas o que é certo é que o Sr. Benzema, que já não vive em França, tem claramente uma simpatia pelo islamismo mais radical, que alguns podem falar de fundamentalismo islâmico". No entanto, considera que as palavras de Darmanin são uma contradição: "Nunca o ouvi pedir a proibição da Irmandade Muçulmana".O advogado de Benzema, Me Hugues Vigier, já anunciou que vai apresentar queixa contra o Ministro do Interior por "informações falsas e insultos públicos".