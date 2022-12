Mbappé desvalorizou provações de Martínez e revelou: «Falei com o Messi e dei-lhe os parabéns»

Kylian Mbappé foi o herói da vitória do Paris Saint-Germain sobre o Estrasburgo (2-1), alcançado já com 10 homens em campo devido à expulsão de Neymar. O avançado gaulês foi instado a comentar o que aconteceu após a vitória da Argentina no Mundial e revelou que congratulou o colega de equipa."Falei com Messi depois do jogo, dei-lhe os parabéns. Era importante para ele, mas para mim também. Perdi é preciso mostrar maturidade ao dar-lhe os parabéns", vincou Mbappé.O avançado gaulês que fez um hat-trick diante da Argentina na final da prova desvalorizou também as provocações de Emiliano Martínez . "As comemorações da Argentina não são problema meu. Não gasto energia com coisas tão triviais. O mais importante para mim é dar o meu melhor pelo meu clube", assegurou.