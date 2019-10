Mourinho rejeita Lyon e tem o Tottenham na mira

José Mourinho rejeitou uma proposta para ser treinador do Lyon por estar à espera de um cargo na Premier League, segundo a 'RMC'.Sylvinho deixou o comando dos franceses ainda esta semana, fruto dos maus resultados, e o presidente Jean-Michel Aulas viu no português uma boa opção para reerguer o adversário do Benfica na Liga dos Campeões.A notícia surge numa altura em que também se fala de uma possível ida de Mourinho para o Tottenham, o que iria ao encontro das pretensões do treinador. Os spurs vivem um mau momento, pois ocupam o nono lugar da Premier League e foram goleados (2-7) há poucos dias pelo Bayern na Liga dos Campeões. Desta forma, o futuro de Mauricio Pochettino pode estar em risco no clube que já foi treinado por André Villas-Boas.Mourinho já teve três passagens por Inglaterra. Treinou o Chelsea, rival geográfico do Tottenham, em duas situações distintas e orientou o Manchester United, que foi o último clube onde esteve.O técnico, de 56 anos, está desempregado desde dezembro de 2018 e desde então recebeu várias abordagens. O Benfica , na altura em que Rui Vitória foi despedido, e o Sporting, recentemente , foram alguns dos clubes que sondaram o técnico.