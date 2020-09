Neymar: «Agora mostrem a imagem do racista a chamar-me macaco filha da p...»

Neymar esteve bastante ativo nas redes sociais depois das polémicas no Paris SG-Marselha (0-1). O internacional brasileiro garantiu ter sido alvo de insultos racistas por parte de Alvaro González durante o encontro e acabou mesmo por ser expulso, por indicação do VAR, após dar uma palmada no espanhol durante a 'batalha campal' nos descontos, que resultou em cinco vermelhos.





Neymar furioso no Paris SG-Marselha: «Racismo não!» Neymar furioso no Paris SG-Marselha: «Racismo não!»

A carregar o vídeo ...

5?? expulsões num final de jogo durinho entre PSG e Marselha #Ligue1Eleven pic.twitter.com/zMcKHDkjjU — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) September 13, 2020

"O VAR pegar a minha agressão é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de MONO HIJO DE PUTA (macaco filha da puta)... isso eu quero ver! E aí? CARRETILHA você me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí?", disparou o craque dos parisienses no Twitter. Um pouco antes, Neymar já tinha arrasado González : "O único arrependimento que tenho é não ter dado na cara desse babaca."Recorde-se que ao passar pelo 4.º árbitro, já depois de ter sido expulso, Neymar disse ao juiz "vejam o racismo, foi por isso que lhe bati."