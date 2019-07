Neymar já está às ordens de Tuchel

Numa altura em que o seu futuro segue em dúvida, especialmente depois dos vários episódios de discórdia ocorridos nas últimas semanas, Neymar juntou-se esta quarta-feira pela primeira vez ao restante elenco do Paris SG nos trabalhos de pré-temporada, isto depois de ter chegado à capital francesa uma semana depois do que estaria inicialmente programado.





O regresso do avançado aos treinos foi assinalado pelo próprio nas redes sociais, com a partilha de três fotos ao lado de Kylian Mbappé, nas quais a dupla aparece bastante sorridente. Na legenda, Neymar colocou a palavra "Parceria!", acompanhada das bandeiras francesa e brasileira. Agora, ao que tudo indica, o canarinho deverá continuar a trabalhar às ordens de Thomas Tuchel, podendo até viajar com a comitiva rumo ao estágio que será realizado na China.Lembre-se que Neymar foi ausência notada na goleada do PSG no primeiro particular, frente ao Dynamo Dresden (6-1), um encontro disputado na terça-feira, numa altura em que até já estava em solo francês.