Neymar quer sair do PSG e não tem muito tempo para isso: já há data para o fim da 'novela'

Neymar tem sido uma das principais novelas deste mercado de transferências pela forma como tem forçado a saída do Paris Saint-Germain para outro clube. É sabido que o mercado fecha a 31 de agosto em França. Contudo, e de acordo com a 'CNews', o campeão francês quer ver a sua situação resolvida bastante antes disso. A data-limite definida pelos parisienses é 31 de julho.Se depois dessa data não acontecer nada a respeito de Neymar, o brasileiro será automaticamente jogador do PSG para a temporada 2019/20. O início do campeonato em França está marcado para 9 de agosto (antes, no dia 3, há a Supertaça frente ao Rennes) e tanto o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, como o treinador, Thomas Tuchel, não querem qualquer perturbação para que possam encarar a temporada com tranquilidade.Também não está descartada a hipótese de Neymar ficar no clube com uma renovação de contrato e um aumento salarial.