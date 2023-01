Nuno Tavares punido com três jogos de castigo

Nuno Tavares viu esta quarta-feira o castigo confirmado em três jogos de castigo. O lateral português do Marselha viu o cartão vermelho direto no último jogo da Ligue 1, na vitória (1-2) em casa do Montpellier onde até abriu o ativo.O defesa, de 22 anos, não gostou da reação de Arnaud Souquet e pontapeou, sem bola, o adversário. Ao minuto 87, viu a cartolina vermelha de forma direta, depois de o árbitro ser chamado pelo VAR, ao ter admoestado Nuno Tavares apenas com o segundo amarelo.Refira-se que o gesto do ex-Benfica foi até condenado pelo próprio treinador . "Ele perdeu a cabeça, vai receber uma bela multa", sublinhou Igor Tudor.O internacional luso sub-21 tem sido titular nos gauleses, somando já cinco golos em 22 encontros oficiais na época de estreia em Marselha, onde figura por empréstimo do Arsenal.