Paquetá levou amarelo por driblar adversário e Neymar atirou: «O 'joga bonito' está a acabar»

Depois de Neymar, Lucas Paquetá. O Lyon recebeu e venceu o Troyes (3-1) esta quarta-feira em jogo da Ligue 1, mas o destaque foi mesmo para um lance do médio brasileiro, que perto do final da partida levou cartão amarelo por tentar fintar o adversário com um 'cabrito'. Neymar saiu imediatamente em defesa do colega da canarinha, e considerou o episódio "muito triste", frisando que o "joga bonito está a acabar".





?? Nouvelle règle : plus le droit aux gestes techniques sous peine de carton jaune pic.twitter.com/pfnPAH0qv3 — HugOL (@hort_ol) September 22, 2021

"Muito triste este episódio, levar um amarelo por causa de uma finta... o 'cabrito' é um recurso, independentemente de onde seja ou em que minuto seja. No ano passado aconteceu comigo , este ano com o Lucas Paquetá. Sinceramente não entendo o motivo! O famoso 'joga bonito' está a acabar. Desfrutem enquanto é tempo ou lutem para que volte", referiu.Recorde-se que depois da ação, Paquetá reclamou mão de um adversário e optou por não se aproximar de Stéphanie Frappart quando esta o chamou para o adverter, motivo que também poderá ter originado a sanção.