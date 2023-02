Pauleta vê Mbappé como melhor jogador do Mundo: «Pode seguir o caminho de Ronaldo e Messi»

Pedro Pauleta já foi o melhor marcador da história do Paris Saint-Germain e vê agora um delfim à altura. O antigo avançado português, que faturou 109 golos pelos parisienses, está rendido a Kylian Mbappé, que frente ao Marselha igualou os 200 golos de Edinson Cavani "Estamos diante de um fenómeno que marcará a história. Ele é o melhor jogador do Mundo atualmente. Ele merece o recorde de golos [pelo PSG] e espero que continue a marcar pelo PSG por muito tempo", vincou o 'Ciclone dos Açores' em declarações ao jornal 'L'Équipe'."Ele é um goleador, mas acima de tudo [impressiona-me] a sua força mental, o aspeto físico e a sua velocidade. Tem tudo para triunfar como Zinédine Zidane, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Quando é lançado, é impossível para os defesas pará-lo. Ele marca golos, mas não só, como se viu na assistência para Messi no segundo golo no domingo. É um golpe de génio. Ele viu algo que os outros não viram", reiterou Pauleta.