Presidente da federação francesa acusado de assédio: «Deixou claro que queria que eu acabasse na cama dele...»

"Il me voit comme deux seins et un cul"



Poucos dias depois de ter estado envolvido numa polémica com Zidane, quando desvalorizou a possibilidade do antigo médio francês vir a treinar a seleção brasileira e frisou que "nem atendia o telefone" caso este lhe ligasse, Noël Le Graët, o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), volta a estar debaixo de fogo, mas desta vez por motivos mais graves. Sonia Souid, uma das mais influentes agentes desportivas do futebol gaulês, denunciou, em entrevista à 'BFMTV', um caso de assédio do qual foi vítima e que terá sido protagonizado precisamente pelo dirigente."Em setembro de 2014 [Le Graët] liga-me, diz-me que sou brilhante, que atingi feitos extraordinários e que me quer apresentar a Brigitte Henriques, que à data estava no cargo mais importante do futebol feminino na FFF. Diz-nos para ir ao seu apartamento em Paris", começou por contar.E prosseguiu: "Diz que é algo que faz regularmente por ser mais conveniente para ele, e por isso aceito. Na altura tinha 28 anos, era uma agente jovem e ele era o presidente da FFF. Devia ter havido esse respeito. Nunca olhou para mim como agente, mas sim como um rebuçado. Falando de maneira mais vulgar, via-me como dois seios e um rabo".Sonia revelou ainda o cenário com que se deparou quando chegou ao apartamento do presidente da FFF. "Vejo dois copos de champanhe. Estou à espera da Brigitte, mas ela não chega. Ele diz-me: 'Sabes, não precisamos dela. Somos bastante próximos, posso fazer com que as tuas ideias se realizem'. Nem toquei no champanhe, tinha receio que tivesse algo. Ouve-se por aí tanta coisa... Mandava-me mensagens a dizer que tinha saudades minhas, queria convidar-me para ir a jogos... Desculpas para me ver. Noël Le Graët sabe enviar mensagens, é muito sedutor. Exceto quando estou em sua casa, aí deixou claro que gostaria que eu terminasse na sua cama", concluiu.