Presidente da federação francesa pede castigo pesado para Gelson Martins

Gelson Martins arrisca uma suspensão que pode ir até 8 meses depois de ter empurrado o árbitro por duas vezes no jogo do Monaco com o Nimes. O avançado português dos monegascos foi expulso e, apesar de já ter pedido desculpas pelo sucedido, não deverá escapar à mão pesada do Comité Disciplinar.





A decisão final quanto à duração da suspensão deverá ser conhecida na quinta-feira mas esta quarta-feira o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF) pediu um castigo pesado e exemplar ao jogador português.

Em comunicado divulgado no site oficial da FFF Noël Le Graët sublinhou que "todos os ataques aos árbitros devem ser firmemente reprimidos" e as palavras do responsável máximo pelo futebol gaulês deverão ter influência no desfecho do processo que envolve Gelson Martins.



"Se o número de incidentes nos campos de futebol profissional permaneceu estável desde o início da temporada e o número de golpes caiu bastante, devemos lamentar o aumento no número de ataques violentos inaceitáveis ??contra os árbitros profissionais e amadores. Gostaria de lembrar a todos os jogadores de futebol o seu dever de respeito e postura exemplar, indispensável para os árbitros. Todos os ataques aos árbitros devem ser firmemente reprimidos de acordo com a escala disciplinar e com as ações legais ao lado das vítimas para os casos mais graves", escreveu Noël Le Graët.