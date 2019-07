Proposta do Barcelona por Neymar que o PSG rejeitou: dois craques e 40 milhões

Neymar promete ser um dos grandes protagonistas deste mercado de transferências. O jogador brasileiro, que há dois anos se mudou do Barcelona para o PSG num negócio recorde, em que o clube francês pagou 222 milhões de euros, quer agora deixar o Parque dos Príncipes e voltar à Catalunha. E segundo o jornal 'As' o campeão espanhol já fez um primeiro contacto pelo avançado...Pagar algo parecido com o valor que o PSG avançou em 2017 parece impossível para o Barcelona, mas a esperança dos catalães passa por conseguir convencer os franceses a incluir jogadores no negócio. Assim, escreve no diário espanhol, os blaugrana fizeram um contacto informal junto do PSG, em que terão oferecido os passes de Philippe Coutinho e Ousmane Dembélé, mais 40 milhões de euros.Mesmo estando bastante aborrecido com a postura de Neymar, Nasser Al-Khelaifi, o presidente do clube gaulês, considerou esta proposta insuficiente. O qatari quer recuperar os 222 milhões que gastou em 2017 e já fez chegar aos ouvidos dos dirigentes catalães que não aceita menos de 300 milhões. Um valor que o Barcelona não pode nesta altura desembolsar, ou não tivesse o clube pedido um empréstimo para pagar a cláusula de rescisão de Antoine Griezmann...