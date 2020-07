PSG humilha adversário em jogo treino: campeões franceses numa demonstração de força

O PSG regressou este domingo aos jogos e 'humilhou' o Le Havre ao impor uma goleada por 9-0, mostrando neste particular que está na máxima força para atacar o que ainda falta da temporada: no próximo dia 24, o PSG disputa a final da Taça de França, frente ao Saint-Étienne, dia 31 é a vez da final da Taça da Liga francesa, frente ao Lyon, e a 12 de agosto vai jogar os quartos de final da Liga dos Campeões frente à Atalanta.





Cinco golos na 1.ª parte, em que o PSG imprimiu grande intensidade, mais quatro golos no segundo período de jogo.Icardi bisou (aos 8 e 19 minutos), assim como Neymar, aos 21' e aos 43', este último de penálti, e Sarabia (aos 52' e 61'). Mbappé, Gueye e Kalimuendo foram os autores dos outros golos dos campeãoes franceses.Este jogo particular fica marcado ainda como o primeiro a contar com a presença de público nas bancadas: 5 mil adeptos foram autorizados a assistir ao encontro