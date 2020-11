Rami: «É demasiado estúpida a história de Benzema»

É um 'caso' que se prolonga desde o final de 2015 e o facto é que não se vê jeitos de ter fim à vista. Karim Benzema foi afastado da seleção francesa nessa altura na sequência do escândalo da tentativa de extorsão a Valbuena e não voltou a ser opção nos blues, situação que Adil Rami, central do Boavista, diz não entender.





"É muito frustrante não ter Benzema na equipa. Dizer isto não é ter alguma coisa contra Giroud. Também precisamos de Giroud, porque ele é um goleador, mas se houvesse uma reconciliação com o treinador, seria ótimo ver Benzema novamente de azul. É demasiado estúpida esta história. Se é preciso desculpar-se publicamente ou na frente do treinador, faz isso Karim. Pensa nos bleus", afirmou ao 'Le Parisien' o campeão mundial pelos blues em 2018.Recorde-se que França perdeu por 2-0 com a Finlândia em jogo particular disputado quarta-feira.