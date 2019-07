Relação tensa de Neymar com o PSG não é de agora: tudo começou com a lesão no pé

O conflito de Neymar com o Paris Saint-Germain tem sido um dos temas mais mediáticos deste mercado de transferências. Enquanto o brasileiro vai forçando a saída, o clube francês não lhe facilita a tarefa. Contudo, de acordo com o 'L'Équipe', o clima de tensão entre jogador e clube não é de agora. Tudo começou em 2018, quando Neymar contraiu uma lesão no pé no direito.Na altura, o jogador foi operado por Rodrigo Lasmar, médico da Confederação Brasileira de Futebol em março do ano passado. O, como informaram conjuntamente a CBF e o PSG.A 23 de janeiro, quando Neymar sofreu uma recaída, houve um conflito entre o clube francês, que queria que Neymar se submetesse a uma operação, e o jogador, que queria esperar até à Copa América.Os próprios médicos do PSG dizem que a operação levada a cabo por Rodrigo Lasmar foi mal sucedida e que o parafuso colocado para solidificar o pé era mais pequeno do que devia e que isso, em parte, justificou a recaída da lesão.