Rival do clube de Cristiano Ronaldo oferece o maior salário da história a Lionel Messi

O jornalista Fabrizio Romano revelou esta terça-feira que o Al-Hilal fez uma proposta concreta a Lionel Messi com o maior salário da história do futebol: 400 milhões de euros por uma só temporada. Depois de se fazer história ao oferecer 500 milhões de euros por duas temporadas e meia a Cristiano Ronaldo (por parte do Al Nassr), o rival saudita quer ir mais longe e contratar o atual melhor jogador do Mundo.O internacional argentino, de 35 anos, está em fim de contrato com o Paris Saint-Germain e é, inclusivamente, assobiado pelos próprios adeptos do clube, apesar da grande época a nível pessoal que está a fazer, com 18 golos e 17 assistências em 33 encontros pelo PSG. O triunfo na final sobre a França ainda estará a 'doer' aos parisienses e Messi já terá pensado em mudar de ares. A formação de Luís Campos fez uma proposta de renovação que a 'Pulga' não aceitou porque quer conhecer qual será o projeto desportivo da próxima temporada, em particular qual será o treinador e com que jogadores irá poder contar.Contudo, segundo o jornalista italiano, a Arábia Saudita não é a prioridade de Messi. O campeão do Mundo pela Argentina no Qatar quer manter-se a jogar na Europa, a um nível elevado, pelo menos até disputar a Copa América de 2024, em junho desse mesmo ano. As coisas poderão mudar mas, por agora, Messi quer manter-se na Europa.De 'casa', surge a hipótese Barcelona. Os culés querem voltar a contar com o melhor jogador da sua história e haverá muita coisa a decidir nos próximos meses para que tal seja possível.