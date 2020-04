Tony Parker pode ser o próximo presidente do Lyon

Tony Parker colocou um ponto final na carreira de basquetebolista em 2019 após 18 anos a brilhar na NBA e poderá vir a ocupar um cargo de dirigente mas numa outra modalidade.

O 'L'Équipe' avança a possibilidade de o francês suceder ao atual presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, de 71 anos, que ocupa o cargo há 32 e está a ponderar retirar-se em 2023 ou até antes disso e vê em Parker o homem certo para o substituir.



No último ano o OL Group (propriedade de Aulas) passou a ter 31,6% das ações do ASVEL Lyon, clube de basquetebol francês que pertence a Tony Parker e que disputa a Euroliga, pelo que a relação entre ambos se fortaleceu e o presidente do Lyon acredita que a antiga estrela dos San Antonio Spurs tem condições para fazer um bom trabalho na gestão de um clube de futebol.



"Tony Parker conhece todos os requisitos para ser presidente do Lyon. Durante os últimos meses reunimos esforços em termos de negócios e com isso administração do clube vai melhorar", disse Jean-Michel Aulas numa entrevista recente.



Tony Parker, que foi durante muitos anos embaixador do Lyon no estrangeiro, vai em breve tornar-se membro do Conselho de Administração do clube.