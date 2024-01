Treinador do Brest e as declarações de Ronaldo sobre a Ligue 1: «Convido-o a vir aqui...»

Éric Roy, treinador do Brest, considerou que Cristiano Ronaldo não pode dizer que a Liga saudita é mais competitiva que a Ligue 1 sem nunca ter jogado em França, algo que o internacional português referiu este sábado durante a cerimónia dos Globe Soccer Awards "Convido-o a vir aqui e a entrar em campo. Não sei se gostaria. Não é que eu não concorde, mas o Cristiano nunca jogou na Ligue 1. Como é que pode fazer essa comparação?", referiu Roy, citado pela 'RMC Sport', quando questionado acerca das declarações do capitão da Seleção Nacional.À imagem do técnico do Brest, também Paulo Fonseca comentou o momento, apesar de ter optado por não desenvolver tema. "Não acho que o que ele [Ronaldo] disse esteja certo. Se está feliz na Arábia Saudita, estou feliz por ele. Mas há coisas que não merecem o meu tempo", referiu, conforme revela a mesma fonte.