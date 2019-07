Tuchel: «Neymar disse-me que queria sair antes da Copa América»

A novela Neymar conheceu ontem um novo capítulo, com o técnico Thomas Tuchel a assumir que o extremo brasileiro tinha pedido ao PSG para o deixar sair antes da Copa América. "Irrita-me que um jogador chegue tarde. Mas estava mais do que claro entre nós... sim, já sabia antes da Copa América. Ele avisou-me de que podia sair mas esse era um tema entre o clube e Neymar", assumiu o técnico alemão, após o confronto particular com o Dínamo Dresden, com vitória parisiense por 6-1.





Questionado sobre o futuro do internacional canarinho, Tuchel garantiu que "gostava de poder contar com Neymar mas..." a presença do brasileiro na digressão pela China é ainda uma incógnita mas Tuchel deseja contar com o avançado. "Creio que devia viajar connosco para a China. Chegou há dois dias e está em condições de participar na viagem", resumiu o treinador.