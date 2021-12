Espanhóis falam em 'batalha' em Londres por Renato Sanches com o Barcelona atento

Renato Sanches tem dado nas vistas ao serviço do Lille e, por isso, tem visto o seu nome associado a alguns clubes, pelo que promete agitar a próxima janela de transferências. Segundo o diário 'As', Arsenal e Tottenham são os emblemas mais interessados na contratação do internacional português já em janeiro.Contudo, o jornal espanhol lembra ainda que o desejo do Barcelona em contar com o jogador não desvaneceu, avançando que os catalães estão atentos a uma possível cedência por empréstimo em janeiro, com opção de compra no final da temporada. Um namoro antigo, já que, recorde-se que recentemente, Renato Sanches admitiu que só não ingressou nos blaugrana no verão devido a uma lesão No seio do Arsenal, há quem veja com bons olhos a contratação do médio português, de 24 anos. "Penso que seria uma grande contratação. Teve algumas lesões, mas é jovem e muito potente no centro do campo: recupera bolas, corre, remata e cria ocasiões. Ter um jogador como ele pode fazer a diferença", referiu recentemente Kevin Campbell, antigo avançado do Arsenal, em declarações ao 'Football Insider'.