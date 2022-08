Milan e PSG seguem na corrida por Renato Sanches

O Milan e o PSG continuam a 'lutar' por Renato Sanches, segundo a 'RMC Sport', que cita ainda a 'SKy Sport Italia' e a 'La Gazzetta dello Sport' para informar que o clube italiano tem contacto regular com Jorge Mendes, agente do internacional português, de 24 anos.O emblema de Milão poderá acelerar o processo nos próximos dias, após garantir a contratação do belga Charles De Ketelaere, de acordo com a mesma fonte.O jogador do Lille é o escolhido para reforçar o meio-campo milanês, mas face à concorrência do PSG, o Milan tem também um plano B. Trata-se de Carney Chukwuemeka, jogador, de 18 anos, do Aston Villa.Segundo as informações da 'RMC Sport', Renato Sanches está dividido entre os dois clubes e vai tomar uma decisão quando uma das possibilidades se concretizar. Recorde-se que Olivier Létang, presidente do Lille, revelou recentemente que o médio, está de saída do emblema francês , com "dois clubes muito grandes" como possibilidades.