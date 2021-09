Renato Sanches quase foi transferido para um "grande clube" mas lesão travou negócio

Renato Sanches esteve muito perto de fazer as malas para rumar a um "grande clube" na janela de transferências do verão. Quem garante é o próprio presidente do Lille, Olivier Létang, em declarações ao jornal 'La Voix du Nord'. Contudo, a lesão no joelho que tem desde meados de agosto - e que impossibilitou o médio de seguir com a Seleção Nacional para os atuais compromissos europeus - afastou essa possibilidade.





"Não é segredo que Renato poderia ter saído, ele foi libertado. Nós quase chegamos a um acordo com um grande clube, mas obviamente a lesão no joelhou mudou os planos. Agora, estamos felizes por ter Renato connosco e esperamos que ele volte o mais rápido possível", afirmou o digirente francês, que não revelou o clube interessado no médio portugues. Mas sabe-se que este pode ser o Wolverhampton, que tentou o empréstimo de Renato para aumentar o leque de opções para Bruno Lage.Tendo a permanência no emblema francês garantida pelo menos até à reabertura da janela de transferências para as principais ligas europeias, Renato Sanches só deverá retornar ao relvado no final do mês.