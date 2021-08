O Wolverhampton está em negociações com o Lille para receber Renato Sanches por empréstimo, revelou a 'Sky Sports'. O clube orientado por Bruno Lage está confiante de que poderá fechar a transferência amanhã, último dia do mercado de verão, e assim aumentar o contingente português no Wolves para 11 futebolistas.





Recorde-se que Renato Sanches está neste momento a recuperar de uma operação a um joelho e apenas deverá regressar ao relvado na segunda metade de setembro.