Xeka eleito o melhor em campo: «É apenas um bónus porque o título é de todos»

A obra de arte aos 45 minutos valeu ao Lille a primeira Supertaça da sua história e ao médio português o prémio de Melhor em Campo. De sorriso rasgado, Xeka não escondeu a felicidade.





"Trabalhamos como uma equipa durante todo o jogo como de costume. Merecíamos o troféu. Ganhar o prémio de melhor jogador é apenas um bónus porque é um título conquistado por todo o grupo. O trabalho vale sempre a pena. Sei que existem muitas dúvidas, mas sabemos o nosso valor. Mostrámos mais uma vez que temos uma identidade própria e agora queremos continuar a ganhar", vincou o médio do Lille.Já Jocelyn Gourvennec não poderia desejar melhor estreia no banco do campeão francês. O técnico partilhou a alegria de Xeka pela vitória e o troféu com o seu antecessor. "Fizemos uma excelente primeira parte, enquanto na segunda sofremos com a melhor qualidade do nosso adversário. Os meus jogadores estão habituados a sofrer. Estou muito satisfeito com o título e gostaria de compartilhar esta vitória com Christophe Galtier. Não foi fácil ocupar o seu lugar. A nossa temporada começou da melhor maneira possível. O segredo do nosso sucesso é a força do grupo", salientou o Gourvennec, que deixou Renato Sanches de fora.