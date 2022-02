Slimani despede-se do Lyon antes de rumar a Lisboa: «Serei sempre o vosso fã n.º 1»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por islamslimani09 (@islamslimani09)

Islam Slimani despediu-se esta quarta-feira do Lyon nas redes sociais. O avançado argelino, que assinou pelo Sporting no último dia do mercado de inverno, deixou agradecimentos ao clube e garantiu que será "mais um adepto" a apoiar fora de campo."Gostaria de agradecer ao grande clube que é o Lyon e a todos os seus funcionários por todos os momentos que partilhámos juntos. Espero que o clube alcance todos os objetivos. Serei sempre o vosso fã n.º 1", escreveu Slimani no Instagram, junto de uma fotografia onde veste as cores da formação francesa.Recorde-se que o avançado rescindiu contrato com os gauleses , e regressa assim a uma 'casa' que já representou entre 2013 e 2016. O internacional argelino, de 33 anos, aterra hoje em Lisboa, onde será esperado por responsáveis do Sporting, que o levarão, tudo indica, para a Academia. Não ficará, ao contrário de Edwards, concentrado com a equipa, mas deverá marcar presença no Jamor para assistir ao duelo com o Belenenses SAD. O ‘novo’ camisola 9 do leão será reapresentado pelo clube amanhã.