Covid-19: Monaco anuncia caso positivo

O Monaco anunciou esta sexta-feira a existência de um caso positivo de Covid-19. O clube não revelou a identidade do jogador, garantindo que este se encontra bem e isolado, sob supervisão da equipa médica e a cumprir todas as medidas do protocolo sanitário.





Un cas de Covid-19 a été détecté au sein du groupe professionnel ??



Le joueur concerné va bien. Conformément aux protocoles sanitaires en vigueur, il a été isolé et se trouve sous la supervision du staff médical, en lien avec les autorités sanitaires.https://t.co/EcSwNYt7ct — AS Monaco (@AS_Monaco) August 21, 2020

A liga francesa arranca esta sexta-feira com duelo entre Bordéus e Nantes. O Monaco inicia a sua caminhada este domingo frente ao Reims, às 12 horas.