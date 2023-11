Jogador do Nice detido por "apologia ao terrorismo"

Youcef Atal, jogador do Nice que se encontra suspenso pelo clube e que está a ser investigado pelo Ministério Público francês por "apologia ao terrorismo" foi, segundo o jornal ‘Nice-Matin’, detido pela polícia esta quinta-feira.De acordo com as informações avançadas pelo jornal francês, o internacional argelino deverá ir a tribunal esta sexta-feira já que a acusação de "apologia ao terrorismo e incitamento público ao ódio ou à violência" mantém-se.Recorde-se que Youcef Atal, na sequência do conflito entre Israel e o Hamas,rezava a Deus para que este enviasse "um dia negro para os judeus", defendendo que "a mão" dos habitantes da faixa de Gaza seja bem sucedida a "atirar pedras" contra Israel.