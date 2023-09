Nice divulga comunicado sobre situação do jogador que ameaçou atirar-se de viaduto

O Nice divulgou esta tarde um comunicado sobre a situação de Alexis Beka Beka, que na manhã desta sexta-feira ameaçou atirar-se de um viaduto . A situação ocorreu num viaduto de Magnan, numa autoestrada próxima de Nice, de uma altura de 100 metros, já se encontra em segurança."Acima de tudo, estamos aliviados por tudo ter terminado bem hoje para o Alexis. Tomaram conta dele. Vamos continuar a respeitar a confidencialidade médica e pedimos a todos que respeitem a sua privacidade. Estamos a apoiá-lo assim como todo o clube", pode ler-se no comunicado publicado no site do Nice assinado pelo presidente do clube, Jean-Pierre Rivère.O alerta foi dado esta manhã e vários serviços de emergência, entre os quais a polícia, bombeiros e uma psicóloga, do clube, fizeram de tudo durante algumas horas para demover o futebolista, que terá chegado a este ponto de desespero devido a uma rutura amorosa.