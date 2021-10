«A impaciência começa a espalhar-se»: imprensa francesa e o arranque de época de Messi

Ninguém coloca em causa a qualidade do trio Messi, Neymar e Mbappé. Mas se é verdade que são grandes nomes do desporto rei, também o é que o arranque de temporada dos três não tem sido como os adeptos do PSG imaginavam. E esta sexta-feira, o 'L'Équipe' faz questão de sublinhar isso mesmo, garantindo que a "impaciência", principalmente relativa ao astro argentino, se começa "a espalhar".





Voici la une du journal L'Équipe du vendredi 29 octobre 2021, qui sera accompagné de 24 pages consacrées à l'histoire des Jeux de Paris 1924 jusqu'à ceux de 2024 > https://t.co/NIRLqs6u4D pic.twitter.com/AROBwVG0X4 — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 28, 2021

"Finalmente um bom arranque?", pode ler-se na capa da publicação, acompanhada de uma 'mensagem' a La Pulga. "Messi ainda não atingiu o desempenho que mostrou no Barcelona. Por enquanto não há preocupação, mas a impaciência começa a espalhar-se".Recorde-se que, apesar do registo do tridente ofensivo dos parisienses não ser o esperado, a formação gaulesa é líder da Ligue 1 com sete pontos de avanço para o Lens à 11.ª jornada. Na Liga dos Campeões, encontra-se na 1.ª posição do grupo A, que partilha com Manchester City, Club Brugge e Leipzig.