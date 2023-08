A mensagem de Luis Enrique após rumores de que pondera deixar o PSG

A notícia de que Luis Enrique ameaça deixar o PSG caiu que nem uma 'bomba' ao início da noite de quinta-feira e já suscitou uma reação do treinador espanhol ainda que sem fazer uma referência direta ao assunto. "Um por todos e todos por um", pode ler-se em storie no Instagram.A Cadena COPE e a 'Marca' adiantaram que Luis Enrique está a ponderar seriamente deixar o comando técnico do Paris SG, poucas semanas depois de ter assumido a formação francesa. De acordo com as informações dos espanhóis, o treinador espanhol estará cada vez mais farto do ambiente de conflito interno, nomeadamente pela situação em torno de Kilian Mbappé e também pela possível saída de Luís Campos.