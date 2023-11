A reação de Nasser Al Khelaïfi ao comunicado do Real Madrid sobre Kylian Mbappé

Nasser Al Khelaïfi foi confrontado, em entrevista à ‘Gazetta dello Sport’, com a questão do, no qual os merengues garantiram que não existem negociações com Kylian Mbappé, apesar da especulação na imprensa sobre a sua possível contratação."Não o li. Só nos interessa o nosso trabalho e não o que os outros fazem. O Mbappé é um jogador que está numa forma impressionamte e que continua a provar o seu valor todas as semanas. É o melhor jogador do mundo e não há mais nada a dizer. Com a sua idade já disputou duas finais de Mundiais e conseguiu marcar três golos numa delas. Para nós é um jogador muito importante por tudo o que representa".