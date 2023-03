Advogada garante que Hakimi é inocente: «As acusações são falsas e ele está tranquilo»

Fanny Colin, advogada de Hakimi, assegurou, ao 'Le Parisien', que o internacional marroquino, que está a ser investigado por alegada violação , está inocente e que "as acusações são falsas"."As acusações são falsas. Ele [Hakimi] está tranquilo e à disposição da justiça", atirou Colin, seguindo a mesma linha do PSG, que também já saiu em defesa do jogador: "O clube apoia Hakimi, que negou com firmeza as acusações de que é alvo".Recorde-se que, de acordo com o Ministério Público de Créteil, as coisas saíram fora do controlo para a jovem envolvida. Hakimi beijou-a na boca, contra a vontade, tirou-lhe a roupa e beijou-lhe os seios. Além disso, e também contra a vontade, introduziu-lhe dedos na vagina.