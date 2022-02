Agüero e o penálti falhado por Messi frente ao Real Madrid: «Que cagada...»

Sergio Agüero voltou 'à carga' no seu canal da Twitch. Desta vez, o antigo avançado argentino abordou o penálti falhado por Messi frente ao Real Madrid, nos 'oitavos' da Liga dos Campeões, e condenou a imprensa francesa por ter 'caído' em cima de La Pulga,"Que cagada aquele penálti... mas ele até jogou bem. Não é por sermos amigos, mas acho que esteve muito bem e ativo no jogo", começou por dizer Agüero, antes de se desbruçar sobre as opiniões das publicações gaulesas."Em França, as revistas e os jornais mataram-no. São uns parvalhões. Eu até tinha uma entrevista com uma revista francesa, mas agora não quero. Corta. Adeus, vemo-nos por aí. Agora estou enojado", rematou.