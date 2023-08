Al Hilal de Jesus 'acenou' e PSG... respondeu: franceses definem valor astronómico por Neymar

Depois de ter ficado mais de cinco meses a recuperar de uma lesão no tornozelo direito e de ter sido alvo da fúria dos adeptos do PSG em maio, Neymar parece ter os dias contados nos parisienses. Na segunda-feira o brasileiro pediu para deixar o clube e hoje a imprensa espanhola avança que a formação da capital gaulesa já definiu o preço para o deixar sair. E está ao alcance de poucos...Segundo o 'AS', a recente abordagem do Al Hilal de Jorge Jesus fez com que o PSG ficasse alerta para a situação de Neymar. O clube saudita 'acenou-lhe' com um salário de 80 milhões de euros por ano e os parisienses responderam: o brasileiro poderá deixar o clube num empréstimo de uma temporada até ao verão de 2024, com uma cláusula de compra obrigatória - de modo a contornar o fairplay financeiro - a rondar... os 150 milhões de euros.Neymar, recorde-se, tem contrato com o PSG até 2025 com mais um ano de opção.