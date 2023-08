Al Hilal de Jesus chega a acordo com PSG e Neymar vai mesmo rumar à Arábia Saudita

Depois de ter chegado a acordo com o Al Hilal, de Jorge Jesus, Neymar parece estar cada vez mais próximo de deixar o PSG. Isto porque, segundo avança o 'L'Équipe' esta segunda-feira, os parisienses e o clube saudita também já alcançaram uma plataforma de entendimento, faltando apenas ultimar os detalhes finais do negócio, algo que será resolvido nas horas que se seguem.Desta forma, o internacional brasileiro, de 31 anos, deverá receber um total de 160 milhões de euros pelas duas épocas de contrato (mais uma de opção) negociadas, praticamente o dobro do que aufere em Paris.Refira-se que, apesar de ter definido o preço de Neymar nos 150 milhões de euros , o PSG vai receber uma verba a rondar entre os 70 e os 80 M€ para libertar o jogador, que pode chegar aos 120 mediante o cumprimentos de objetivos. Esta será a venda mais cara da história do clube da capital francesa, superando os 40 milhões que o Valencia pagou pelo português Gonçalo Guedes, em 2018.