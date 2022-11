Al-Khelaifi anuncia valor do PSG e garante estar em negociações para vender 15% do clube

Nasser Al-Khelaifi estimou, em declarações ao 'Financial Times', que o PSG está avaliado em 4 mil milhões de euros, e garantiu que tem estado em negociações "com vários investidores" para vender 15 por cento do clube."O PSG é um investimento no [mundo do] desporto. Estamos muito orgulhosos do clube e dos adeptos. Aqui temos um projeto a longo prazo", referiu o dirigente qatari, que tem "pelo menos dois fundos norte-americanos interessados" na aquisição de uma fatia dos parisienses.Apesar de frisar que tem rondas de negociações em andamento, Al-Khelaifi disse ainda que não espera chegar a qualquer acordo nos próximos meses.Refira-se que Al-Khelaifi voltou, nos últimos dias, a deixar muitas críticas à Câmara de Paris , que considera estar a dificultar a compra do Parque dos Príncipes por parte do clube gaulês, atualmente comandado por Christophe Galtier.