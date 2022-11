Al Khelaifi fala em "falsas promessas" e critica Câmara de Paris: «Não nos querem no Parque dos Príncipes»

Nasser Al Khelaifi, presidente do PSG, concedeu à 'Marca' uma entrevista onde abordou o facto de o seu país, o Qatar, estar a receber o Mundial'2022, e onde considerou que a sua parceria com os parisienses está "apenas a começar", para além de ter, uma vez mais, criticado a Câmara de Paris pelo valor exorbitante pedido pelo Parque dos Príncipes "Receber o Mundial no Qatar é incrível. É unir a região através de diferentes culturas, idiomas, idades e religiões. Nos últimos dias, Marrocos, Bélgica, Tunísia, Arábia Saudita, Qatar e outras seleções jogaram num ambiente de loucura. Tão apaixonados por desporto, pelas instalações, pelos estádios... É fantástico", começou por referir.Questionado acerca dos rumores relativos ao fim da parceria entre o Qatar e o PSG, Al Khelaifi garantiu que essa união está a produzir resultados "incríveis". "É algo que me faz rir [os rumores]. Nem sei se devia responder à pergunta, parece-me uma piada... Este é só o início do que a QSI [Qatar Sports Investment] e o PSG estão a fazer. Estamos prestes a entrar na segunda fase e vamos ver um crescimento incrível. Os dias mais emocionantes ainda estão por chegar ao PSG e ao nosso grupo".O qatari voltou ainda a visar a Câmara de Paris, que considera estar a dificultar a compra do Parque dos Príncipes por parte do clube gaulês. "A nossa primeira opção é ficarmos no Parque dos Príncipes, mas acho que a Câmara não quer que fiquemos. Estão a fazer pressão para saírmos. Estamos a debater isto com eles há cinco anos, e são sempre as mesmas falsas promessas: hoje, amanhã, estas eleições, nas próximas... Estamos cansados, precisamos de um acordo justo. O Parque dos Príncipes é a nossa história e a nossa primeira opção, mas acho que não nos querem ali. Investimos 80 milhões de euros num estádio que não é nosso. Quem mais faria algo assim?", rematou.