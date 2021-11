Alegado ajuste de contas por detrás das agressões no PSG: «Andamos a dormir com homens casados?»

A história por trás do terror vivido por Kheira Hamraoui , jogadora do PSG que seguia no carro com Aminata Diallo quando foi agredida nas pernas com uma barra de ferro por dois homens, pode, segundo a 'RMC Sport', estar relacionada com um ajuste de contas e não com uma 'disputa' desportiva.Inicialmente, o 'L'Équipe' tinha adiantado que tudo se tratara, alegadamente, de um 'plano' organizado por Diallo, para retirar o lugar do onze inicial a Hamraoui, sua colega de posição no PSG. Com o desenrolar da história, e sendo que as duas já terão confessado terem uma relação próxima de amizade, a rádio gaulesa revela agora... um novo ângulo.Novas informações garantem que durante a agressão, os dois homens, encapuzados, terão perguntado: "Agora andamos a dormir com homens casados?", situação que terá levantado algumas dúvidas quanto à natureza do caso.Recorde-se que o advogado de Diallo já referiu que o episódio não passou de uma "encenação totalmente artificial" , garantindo que a sua cliente está "profundamente afetada" com a situação.