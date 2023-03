Amigo revela que Hakimi se 'sente enganado' após acusação de violação

Achraf Hakimi ainda não reagiu publicamente ao facto de ter sido formalmente indiciado por suspeita de violação a uma jovem. Ainda assim, o jogador do PSG terá falado com amigos acerca do que aconteceu naquela noite de 25 de fevereiro, em sua casa.Segundo informações do programa 'Fiesta', da 'Telecinco', o internacional marroquino disse a um dos melhores amigos que se "sentiu enganado" e que lhe "montaram uma armadilha".Recorde-se que Fanny Colin, advogada de Hakimi, já veio assegurar que "as acusações são falsas" e que o jogador, de 24 anos, está a ser "alvo de tentativa de extorsão".