Antigo internacional francês e o comunicado de Mbappé: «Alguém tem de parar o seu ego...»

Christophe Dugarry deixou duras críticas ao mais recente comunicado de Kylian Mbappé, onde o avançado francês visou o PSG por usar a sua imagem numa campanha de renovação de bilhetes de época sem autorização. Em declarações à RMC Sport, o antigo internacional gaulês explicou que o assunto podia ser sido tratado internamente e considerou que a mensagem do jogador nas redes sociais foi pouco "elegante"."Estou farto de todas estas pessoas suscetíveis. Colocaram-no no centro da comunicação. O clube devia ter avisado, certo, mas é preciso uma mensagem nas redes sociais para mostrar o desconforto com o clube? Podes simplesmente chamar os responsáveis e resolver [o assunto] internamente. Vamos culpar a pessoa que fez o anúncio pelos problemas do PSG?", começou por dizer Dugarry, agora com 51 anos."Não entendo o recado de Mbappé. Alguém tem de parar o seu ego. Que jogue em campo, que mostre o que vale... Perdem um jogo atrás do outro. Tem um salário louco... Ele [Mbappé] quer tratar de tudo. Marketing, comunicação, escolher o diretor desportivo, os jogadores com quem quer jogar... Podia ter ligado para o presidente ao invés de deixar um recado nas redes sociais sociais, algo que vai rodar o mundo e que as crianças vão ver. É desajeitado e nada elegante", acrescentou.Recorde-se que esta não é a primeira vez que Mbappé mostra alguma intransigência no que aos seus direitos de imagem diz respeito. No ano passado, o avançado rejeitou participar numa ação publicitária da seleção francesa