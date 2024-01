Antigo internacional francês "farto" de Mbappé: «Não passa de uma criança»

Mais um mercado de transferências, mais burburinho na 'novela' Mbappé. Christophe Dugarry, antigo internacional francês, assumiu estar "farto" dos rumores à volta do astro do PSG e frisou que não se importava de ver o jogador a deixar os parisienses no final da temporada."Espero que se vá embora, de coração. Acredito que está estagnado. É cada vez mais previsível, falta-lhe força e carácter. Desaparece com demasiada frequência. A sua atitude, com os braços cada vez mais no ar, simboliza algo bastante negativo", começou por dizer Dugarry, em declarações à 'RMC Sport'.E prosseguiu: "[Mbappé] Queria todos os poderes e queria ser líder da equipa, mas agora sentimos que não passa de uma criança. Entendo o que aconteceu no verão passado quando o deixaram de lado, mas não faz bem ao PSG há uns meses. Estou cansado de ouvir disparates a cada seis meses sobre o seu futuro. Ele sabe muito bem que só se vai falar disto. Se gosta de estar no centro das atenções? Não sei, mas tenho a impressão que a cada seis meses volta o 'vai ficar, vai sair'. Estou farto. Quero que saia do clube e embarque no seu projeto pessoal. Estou cansado de ouvir disparates, farto. Já não me interessa", rematou.Recorde-se que Mbappé, de 25 anos, renovou contrato com o PSG em 2022 , num contrato válido até junho deste ano. Por faltarem seis meses para o final desse vínculo, o jogador pode agora negociar com qualquer equipa a custo zero, e mudar-se-á no verão caso chegue a acordo.