Revelados os valores do contrato astronómico de Mbappé com o PSG

Kylian Mbappé esteve perto de rumar ao Real Madrid no final da época passada, visto que estava em final de contrato com o PSG e poderia rumar a Espanha a custo zero, mas preferiu renovar com os parisienses. Os valores do contrato foram agora revelados pelo 'New York Times'.O internacional francês vai ganhar 83 milhões de euros por época, num total de 251 M€ nos três anos de vínculo ao clube da capital francesa, de acordo com o jornal da cidade que nunca dorme.O avançado, de 23 anos, recebeu ainda um bónus superior a 125 milhões de euros por prolongar o contrato com o PSG. Algo que, segundo a mesma fonte, é o bónus mais alto pago a um atleta em final de contrato na história do desporto.Apesar da elevada quantia que aufere, Mbappé garantiu, em entrevista ao referido jornal onde abordou outros temas , que não continuou em Paris por dinheiro. A razão é simples: "Porque onde quer que vá, vão dar-me dinheiro."Recorde-se que, na altura da renovação em maio último, o diário 'As' tinha calculado os valores presentes neste negócio