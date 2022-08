Antigo jogador do PSG arrasa Neymar: «Não teve propostas porque ninguém o queria»

Jérôme Rothen, antigo jogador do PSG, afirmou em declarações à 'RMC Sport' que os parisienses tentaram vender Neymar no mercado de verão, mas que "ninguém queria" o brasileiro, negando ainda que Mbappé tenha pedido a saída do companheiro de equipa."Mbappé não pediu para Neymar sair. Conhecendo Mbappé como conheço, nunca o iria fazer. Ele queria um projeto desportivo diferente e foi por isso que demorou a renovar. Quando lhe vendem um projeto desportivo e os dirigentes lhe dizem que Neymar não fará parte desse projeto e que não querem ficar com ele por um par de razões...", referiu.E acrescentou: "Quinze dias depois, Neymar não tinha propostas porque ninguém o queria. Houve uma mudança de estratégia com [a renovação de] Mbappé, mais profissionalismo. Neste momento, Galtier diz que Neymar está perfeito nos treinos. Mas no dia em que chegar de cabeça para baixo por ter ido dormir às 5h da manhã depois de ter jogado um torneio de póquer ou de ter feito uma viagem, vai falhar algum jogo", rematou.Recorde-se que Rothen já criticou Neymar em outras ocasiões, chegando mesmo a referir, em abril, que se fosse diretor-desportivo do PSG mandava o brasileiro embora do clube