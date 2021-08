As cláusulas do contrato de Messi que dão prioridade à seleção argentina

Após a chegada apoteótica de Lionel Messi a Paris, o ex-Barcelona foi esta quarta-feira oficialmente apresentado como jogador do PSG. O contrato do astro argentino liga o jogador ao clube durante as próximas duas temporadas, com mais uma de opção, e nas quais irá receber, por ano, 35 milhões de euros limpos. Contudo, nesse contrato existem duas cláusulas exigidas por Messi que dizem respeito à sua seleção.





De acordo com a imprensa argentina, Messi quis formalizar contratualmente que sempre que houver jogos oficiais ou particulares da seleção argentina para os quais seja convocado, essas partidas serão a sua prioridade. O avançado deixa assim clara a vontade em continuar a lutar por títulos de seleções, após a conquista da Copa América.Além disso, a outra cláusula deixada por escrito no contrato entre o clube parisiense e Messi expressa que a equipa médica da seleção argentina terá livre acesso às instalações do PSG.