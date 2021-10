«As últimas declarações de Neymar são horríveis para o PSG»

As mais recentes declarações de Neymar, nas quais afirmou que o Mundial'2022 seria o seu último, não foram bem recebidas por Jérôme Rothen. O antigo médio do PSG considerou que o brasileiro, que atravessa "uma má fase", está a mostrar "falta de compromisso com o clube".





"Neymar é um jogador fabuloso quando está em forma, o problema é que está a passar uma má fase. E nesse caso, as declarações são horríveis para o PSG. Falta-lhe ânimo, vontade...", começou por dizer.E prosseguiu, explicando o porquê. "Está claro o amor que tem pelo Brasil, quer ganhar o Mundial. A sua última oportunidade será no Qatar, daqui a um ano. Mas tenho de lhe lembrar dos seus deveres. Quando és um jogador deste nível, uma figura emblemática de um clube há mais de quatro anos e onde já decidiste terminar a tua carreira, não podes dizer isto. Espero que não lhe deem um bónus de ética por declarações como esta. Tem de encarar as suas responsabilidades", concluiu.Até ao momento, Neymar regista, em sete jogos esta temporada, um golo e duas assistências ao serviço dos gauleses.