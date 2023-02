Até o presidente da Câmara se queixa: festas de Neymar continuam a causar polémica em França

Há seis anos em França, Neymar parece continuar a não fazer muitos amigos nesse país. Depois de ter sido, em diversas ocasiões, assobiado pelos adeptos do PSG , o extremo brasileiro está agora a ser visado pelos vizinhos e pelo presidente da Câmara de Bougival, que já estão fartos das festas que o jogador dá em sua casa e que, até de madrugada, perturbam a comunidade com barulho.Segundo conta o 'Le Parisien', o astro dos parisienses dá festas em sua casa frequentemente, e 'faz questão' que toda a vizinhança oiça a música que tem a tocar, "perturbando o descanso e a paz que se respira" naquela zona.O último incidente ocorreu a 5 de fevereiro, no seu aniversário , dia em que os vizinhos acabaram mesmo por chamar a polícia. No entanto, e tal como conta o jornal francês, Neymar também comemora, em diversas ocasiões, as vitórias do PSG dessa maneira, o que faz com que o barulho na sua propriedade seja frequente."Não era só o barulho. Era algo profundamente irritante. Até podemos verbalizar [o que sentimos], mas o que é que se faz com alguém que não está preocupado em pagar uma multa de 45 euros tendo em conta aquilo que ganha? Em algum momento vamos ter de juntar um arquivo referindo os repetidos problemas de ordem pública", explicou ao 'Le Parisien' Luc Wattelle, o presidente da Câmara de Bougival, localidade onde o brasileiro tem a sua propriedade.Neymar, recorde-se, chegou ao PSG em 2017 proveniente do Barcelona, numa transferência a rondar os 222 milhões de euros, a mais cara da história do futebol.