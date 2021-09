Ausência prolongada de Sergio Ramos preocupa PSG e deixa adeptos... impacientes

A situação de Sergio Ramos no PSG está a arrastar-se e parece, nesta altura, começar a preocupar os responsáveis dos parisienses e a deixar os adeptos... impacientes. A informação é avançada pelo 'Le Parisien', que afirma que Pochettino só planeia contar com o jogador quando este estiver a 100%, não querendo apressar a sua recuperação. A mesma fonte aponta a partida do próximo dia 22, frente ao Metz, como a estreia do espanhol.





O ex-merengue foi oficializado no emblema gaulês há dois meses , e o mesmo diário garante que os responsáveis do clube estão a começar a ser questionados quanto à contratação do defesa: com 35 anos, um salário elevado e um histórico de lesões que podem vir a ser agravadas com o passar do tempo, ainda não se estreeou. O jornal francês avança, porém, que o internacional espanhol está a fazer tudo para recuperar o mais rápido possível.Caso só faça mesmo a sua estreia no próximo dia 22, Sergio Ramos ainda vai falhar mais três encontros: a visita a Brugge, válida pela primeira jornada da Liga dos Campeões, assim como as receções ao Clermont e ao Lyon, a contar para o campeonato francês.