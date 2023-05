«Bernardo Silva estaria a fazer uma estupidez se viesse para o PSG apenas por razões financeiras»

Jérôme Rothen, antigo médio do PSG, considerou esta quinta-feira que uma eventual ida de Bernardo Silva para o PSG no verão - como é avançado pela imprensa francesa - não é propriamente boa, tanto para o jogador como para o clube francês."As escolhas não são feitas pelas pessoas certas. O presidente ou o emir não devem ser responsáveis pela construção de uma equipa. Só querem saber da imagem, o dinheiro é deles e decidem escolher nomes. Querem Bernardo Silva e não há um problema de dinheiro, mas não o querem para a construção coletiva", começou por referir o ex-jogador no podcast 'Rothen s'enflamme'.E prosseguiu: "Bernardo Silva estaria a fazer uma estupidez se viesse apenas por razões financeiras ou pelo ambiente que se vive. Há também a atmosfera e a estrutura de uma equipa, mas tenho a certeza de que será aprovado, porque é uma estrela. O nome é suficiente para eles, faz brilhar a marcar PSG."Ainda assim, Rothen mostrou não ter dúvidas da qualidade do internacional português, a quem deixou elogios pela exibição na goleada (4-0) do Manchester City ao Real Madrid, na qual apontou dois golos."Só quero fazer aqui uma homenagem a Bernardo Silva porque ontem diverti-me a vê-lo jogar. É tudo aquilo que eu gosto no futebol. Joga para os companheiros, sabe finalizar, sabe passar, é inteligente. De facto, é o jogador que melhor reflete o futebol que Guardiola quer. Tem tudo. É um jogador com classe", destacou.