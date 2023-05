Franceses avançam que Bernardo Silva quer sair do Manchester City e rumar ao PSG

Bernardo Silva poderá provocar uma das principais transferências no próximo verão.

De acordo com o jornal francês 'L'Équipe', o internacional português está interessado em sair do Manchester City, clube com o qual tem contrato até junho de 2025 (mais dois anos), e rumar ao Paris SG, equipa que conta com o trio português Danilo Pereira, Renato Sanches e Vitinha.

O criativo dos citizens, que estão muito perto de conquistar o título da Premier League, surge esta terça-feira na manchete do diário francês, que sublinha o facto de o português ser uma "tentação parisiense". Já o Le Parisien, outro jornal gaulês que noticiou esta possibilidade, aponta Bernardo Silva como o principal candidato a substituir Lionel Messi caso o argentino saia da equipa no verão.



Recorde-se que o interesse do Paris SG em Bernardo Silva é algo que já dura há algum tempo. Em agosto último, a imprensa francesa dava conta da vontade dos parisienses em contarem com o contributo do português, transferência que acabou por não se concretizar com a continuidade de Bernardo Silva em Manchester.